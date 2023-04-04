交通號誌箱底部情形。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

交通號誌箱底部情形。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高市交通局火速於當天中午清除完成。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄仁武區仁雄路有個交通號誌電箱，底部遭到樹幹、樹根盤根錯節纏繞，粉專今日上傳號誌箱照片，並稱「感覺很有故事的電箱」，引起網友在下方狠酸，稱「街頭裝置藝術」、「暖到電箱都能生靈芝」、「香菇培育」。高雄市交通局指出，之前有鳥榕包圍控制器外箱，樹根未清除完全，以致又再生纏繞控制器外箱，今日中午完成清除，無影響控制器運作。

臉書粉專「Care高雄」今日上午發布貼文指出，感覺很有故事的電箱，並附上仁武區仁雄路段一個交通號誌電箱的照片，能看見電箱底部有樹幹、樹根盤根錯節纏繞。

電箱照片也引起許多網友們頻頻在下方留言狠酸，表示「街頭藝術」、「藝術裝置」「有夠暖！暖到電箱都能生靈芝」、「香菇培育」等話，但也有網友指出，是否樹根會影響到電箱運作，進而產生危害？

對此，交通局表示，是之前有鳥榕包圍控制器外箱，樹根未清除完全，以致又再生纏繞控制器外箱，已在今日中午清除完成，並無影響控制器運作。