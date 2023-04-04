29歲台灣歌手Leo王（王之佑）曾就讀台大社會系，為了專心玩音樂選擇輟學，2019年以《無病呻吟 有情抒情》榮獲金曲歌王，去年4月卻爆出無套出軌20歲嫩妹，同年9月Leo王認了離婚。近日媒體拍到Leo王當Uber司機，所屬經紀公司回應了。

根據《壹蘋新聞網》報導，Leo王被目擊坐上要價百萬的多元化計程車駕駛座，當起Uber司機開源。

對此，Leo王所屬經紀公司顏社向《中時新聞網》表示，Leo王確實在開Uber，他是「單純喜歡開車而開Uber，比較隨心所欲想到才開，沒有特別算過次數與收入，演出工作一直都很正常。」至於開車時被歌迷認出的反應？經紀公司回應：「有，很正常地閒話家常。」

Leo王和美籍前妻交往時，度過一段苦哈哈的日子，他曾受訪透露，兩人當時住在會漏水的頂樓加蓋房子裡，因此有了靈感，創作出《漏水的房間》，紀錄這些經歷，也謝謝枕邊人一路無條件的陪伴與支持。2017年兩人甜蜜結婚，2年後Leo王風光當上金曲歌王，演藝事業突飛猛進，2021年還在嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》擔任評審，卻在去年爆出出軌醜聞。

當時外籍妻疑透過愛犬IG帳號暗諷Leo王婚內出軌20歲嫩妹，且對方在她懷孕期間坦承外遇好幾個月，小三沒吃避孕藥也沒戴套，事情爆發後震撼外界，外籍妻忍不住發動態：「在這世界上有更多值得被注意及發聲的消息，而不是專注在一隻狗狗的IG上」，並標註「#戴保險套」。

同年9月，Leo王擔任金音獎揭獎嘉賓，被問及是否還有跟外籍老婆聯絡？他回應：「有聯絡，是前妻了。」認了恢復單身，但不回答感情狀況，接著呼籲大家：「不要外遇喔！」以幽默的方式自嘲外遇風波，同時感謝各位這陣子的關心。