原民局前2年針對航空城搬遷戶族人，舉行相關補助權益說明會。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城進入實質開發階段，這件台灣史上最大徵收案，衝擊範圍內原住民族人生活，受影響戶數共319戶，為關懷族人在搬遷過程面臨的問題，並加強宣導2大補助，桃園市原住民族行政局啟動「安遷關懷訪視計畫」，將走進家戶關心搬遷族人，由於搬遷狀況較難掌握，也請各區公所窗口協助，即起展開關懷訪視至5月12日止。

據統計，桃園航空城徵收範圍內，機場園區與附近地區受影響原住民族共319戶，其中67戶為自有住宅戶，252戶為租屋戶。原民局針對2大族群推出補助，包括每戶4.8萬的租屋戶搬遷補助，以及每一合法建物22萬元的自有住宅建構住宅補助，盼減輕徵收搬遷對生活的衝擊。

原民局表示，為適時瞭解原住民族人在搬遷過程中遇到的問題，並加強宣導相關補助優惠措施，3月底至5月12日，啟動桃園航空城原住民族安遷關懷訪視計畫，將指派關懷訪視員，訪視桃園航空城區段徵收第一期範圍內受影響的原住民族家戶。

原民局提到，族人自徵收範圍內遷出，大多都搬至桃園市內鄰近行政區，除關心搬遷狀況外，主要目的還是要宣傳補助政策，由於目前租屋戶補助僅有80多戶申請，僅占符合資格戶數不到4成，盼透過走進家戶訪視，呼籲族人盡快提出申請，若有其他需要協助事項，原民局也會和相關單位進行橫向聯繫。

不過，由於許多族人已搬至各區，搬遷動態較難掌握。原民局長陳姿伶指出，原民局針對搬遷戶進行後續關懷，現在尚未完全掌握搬遷族人動向，將透過各區公所設置的服務窗口「原住民族服務員」協助，再結合桃園市各區事務幹部、主席等人，多管齊下加強宣傳，盼讓族人即時掌握補助訊息。