大甲溪下游增設伏流水抽水設備完成，立法院副院長蔡其昌4日現勘。（陳淑娥攝）

大甲溪下游增設伏流水抽水設備已完成。（陳淑娥攝）

台中地區1至3月降雨少，且中央氣象局預報4月降雨偏少，海線地區農業用水不足，立法院副院長協調相關單位找水源，於圳路取水口、導水提建置集水坑抽取河道伏流水，目前已完成施工，蔡其昌4日現勘，農民感謝解決燃眉之急，將可供應清水、梧棲、沙鹿約2600公頃土地使用。

為替海線農民解決灌溉問題，蔡其昌今日下午邀集水利署中區水資源局長莊曜成、農水署台中管理處處長王曼菁、頂湳里長王景收及農民，共同前往清水區頂湳里五福圳頭會勘。

蔡其昌指出，3月中接獲農民反映播種後水不夠用，他要求從德基水庫放水，但農民仍持續反映效果不佳，研判應是水路比較乾，如果只靠上面放水，下游危險性高，因為水路長、變數多，如果能在下游找水源，包括大甲溪伏流水等，才能比較穩定供應。

蔡其昌說，水利署預計開挖4處水源，目前已成功開挖一處，供清水、梧棲地區農業灌溉使用，後續預計開發另外兩處，供大甲溪北岸的大甲、大安、外埔農業灌溉使用，期盼能順利解決農民灌溉問題，減少農損。

水利署中區水資源局長莊曜成指出，大甲溪川流量嚴重減少致德基水庫庫容量剩約50％，近幾日雖有降雨，惟若氣象轉晴日照蒸發且4月預估雨量仍短缺等因素，恐影響秧苗生長，因此指示局內加速開發新的水源，很高興順利找到4處伏流水源可供抽取，今已完成一處水源開發，

農水署台中管理處處長王曼菁表示，水利署及中區水資源局協調第三河川局於圳路取水口、導水提建置集水坑抽取河道伏流水供農業灌溉用水，台中管理處積極配合辦理並負責施工，已於清水地區已完成施工，並請第三河川局配合開始抽水，目前進駐兩部抽水機，每部可抽0.3cms，每日可抽約2.6萬噸，兩部可抽至06cms，每日可抽約5.2萬噸，可供應清水、梧棲、沙鹿約2600公頃土地使用。

此外，到場的農民也提出要求，盼能多增設一部機組抽取伏流水，蔡其昌也當場協調各單位同意增設，獲得農民肯定讚賞。