台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊4日下午宣布，陣中洋將大勝（Branden Dawson）昨天向球團提出離隊申請，球團尊重其意願，和大勝解除合約。

以下為台啤英熊隊公告全文：

台灣啤酒英熊職業籃球隊於今(4)日宣布與陣中洋將大勝(Branden Dawson)解除合約。大勝於昨日向球團提出離隊申請，球團決定尊重大勝意願並給予最深的祝福。

大勝本賽季加入台啤英熊至今共出賽21場賽事，平均每場可貢獻19分、11.9籃板、3.1助攻及2.9抄截，目前也仍然是聯盟的抄截王，可見大勝在球隊中扮演非常重要的角色。

雖然沒有能夠陪伴球隊爭戰到球季最後，但大勝依舊非常感謝英熊的一切。在離開前大勝特別提到，「我非常享受跟英熊隊友們一起比賽，接下來的賽事我會持續為你們加油。」

台啤英熊球團非常感謝大勝本季的付出，大勝在場上不論是防守或是爭搶籃板，總是展現全綠以赴的態度，也時常上演爆扣美技，而在場下也時常帶給隊友滿滿的能量。球團祝福大勝在未來的籃球路上一路順利，也期待未來能有機會再度和大勝一同奮戰。