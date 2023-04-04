國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山）立委初選，與現任立委費鴻泰選戰愈演愈烈。時常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋則透露，幾波激烈交鋒下來，大信義選民已從徐巧芯倒回支持費鴻泰。

胡采蘋2日在臉書粉專「Emmy追劇時間」透露，信義小線民回報，2月底、3月初的時候，徐巧芯氣勢如虹，公園的人完全倒向徐，但是兩人幾波激烈交鋒下來，大信義選民目前又倒回費，甚至公園有人說他家這麼多年來，都是費的服務處在填報稅表格，從爺爺填到爸爸，多年政績感人肺腑。

對此，網友表示「費的選民服務真的做的很得人心」、「老費長年的報稅服務造福很多不會網路報稅的長輩，是他的大殺器」、「巧言只能取寵，要為民服務，得要有真誠正直的心」、「我家長輩藍一輩子，也有些沒辦法接受巧芯的風格」。

對於徐巧芯、費鴻泰兩人攻防愈演愈烈，台北市長蔣萬安今(4)日被問及是否會介入協調時，蔣表示目前還沒有和兩人聊過，尊重黨的機制，未來需要協助的地方一定義不容辭。