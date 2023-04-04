桃園市府向中央爭取社會住宅包租代管1萬戶房東與房客補助名額，領先全台辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」招商作業，擴大徵求優質租屋服務事業，嘉惠租屋的市民。

桃園市政府住宅發展處說明，桃園市府開辦社會住宅包租代管計畫以來成效卓越，迄今累計成功開發媒合超過6000組愛心房東及弱勢房客，績效居全國之冠。

有鑑於第3期包租代管計畫開發媒合期將於5月31日截止，為避免開發媒合期，使計畫無縫接軌，「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」預計今年6月1日起開辦，將提供共計10000組愛心房東與弱勢房客優惠，辦理戶數全國最多。

參加「包租包管」的房東，由政府委託業者承租房東自有住宅，業者負責轉租與房屋管理事宜，保證房東收租3年；參加「代租代管」的房東，則由業者協助房東出租住宅給符合資格之房客，並代理房東管理出租住宅。另外，將視業者實際媒合情形、執行效益等進行評鑑，以提升包租代管計畫執行效益，增進弱勢市民之福祉。

住宅發展處表示，誠摯邀請各方租屋服務事業加入「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」，一同打造桃園優質租賃市場，相關資料請上「政府電子採購網」查詢本案最新公告與相關資訊。

因應第4期計畫諸多變革，桃市府也將在4月12日（星期三）上午9點30分，於住宅發展處201會議室辦理招商說明會，屆時有意投標的租屋服務事業無須報名自由與會。