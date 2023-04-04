中國與印度存在邊界與領土爭議，中國最近為喜馬拉雅一帶11個地區重新命名，以宣示主權。印度政府今天重申拒絕接受命名，強調相關地區是印度「不可分割」的領土。

中國民政部2日發布公告，宣布藏南地區第3批地名「標準化處理」名單，被重新命名的地方總共11個。

印度多家媒體今天報導，印度外交部發表聲明表示，這並非中國第一次作這種嚐試，重申「立即拒絕」這些名稱。

聲明說：「阿魯納查省（Arunachal Pradesh）一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嚐試不會改變這個事實。」

印中爭議邊界超過3488公里，其中，中國稱的藏南地區，印度稱為阿魯納查省，且實質治理中。

早在2017年，中國政府就發布「藏南地區」第一批6個地名的標準化名稱，2021年12月又發布第2批標準化地名。

去年12月，中印士兵在阿魯納查省的達旺（Tawang）地區發生衝突，造成數人受傷，無人死亡。（編輯：馮昭）1120404