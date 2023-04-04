捷運汐東線核定後，外界也關心民生汐止線後續的推動情況，台北市長蔣萬安今（4）日表示，已經和新北市達成共識，接下來希望由新北捷運局做統一規畫；新北捷運局也證實已獲市長侯友宜同意，後續事項會透過工作會議確認。

行政院日前核定捷運東環段，國發會也發文給北市府，要求盡快提民汐線計畫，台北市長蔣萬安昨表示，預計下半年啟動可行性修正及綜合規畫，並在今天受訪時説，為了讓系統一致，避免未來系統不一致導致接軌發生問題，已與新北市達成共識，將由新北市統一規畫。

對此，新北捷運局證實，汐東線核定後，由新北市規畫興建及後續營運，至於民生線到大稻埕，基於北北基一日生活圈共榮共好原則下，市長已同意由新北規畫，後續事項將透過工作會議確認。

捷運局表示，汐東線與民生線到大稻埕的系統一致，確實收到北市府來函，希望由新北市統一規畫，而市長侯友宜也已經同意協助可行性研究修正及綜合規畫作業。

不過對於未來民汐線主管機關究竟歸誰？捷運局認為，雖然一般規畫、施工與營運會由同一主管機關負責，但現在討論這個「還太早」，雙北未來也會在正式送交綜合規畫報告前，再於工作會議中討論。