新北市淡水一到假日就交通大打結，一名網友認為淡水的小吃沒特別好吃，景點也很普通，問網友淡水除了看夕陽外，還有什麼特色？多數網友指淡水搭捷運可到、有老街、古蹟等，還可搭渡船到八里，大讚淡水的自然景觀是台灣最頂之一。

原PO日前於PTT八卦版指出，淡水的小吃沒比較特別，老街的商家跟其他觀光景點相比也沒有特別好逛，除了傍晚有美麗的夕陽外，沒有其他特色，但每到假日就擠爆，讓他好奇是什麼原因。

疑問上線，網友點出淡水的優點，「淡水的自然景觀已經算台灣最頂之一了」、「雙北看海其實沒那麼容易」、「淡水還可以搭船到八里啊！可以看海上風光」、「台灣有哪個像這樣條件的景點，捷運就能到的」、「淡水不錯啊！老街、學校、古蹟和觀光港口」、「河岸風景＋渡輪，且對岸就是八里，滿多好逛的地方」、「廣場大、老街長，買東西交通方便，景點近」。

另也有人分享其他想法，「有齊柏林展場空間，會定期更換展區內容」、「淡水魚丸真的不錯吧」、「鐵蛋和阿給只有那邊的好吃」、「偶爾會有街頭藝人在老街駐唱，其實滿不錯的」。