急性主動脈剝離若未及時醫治，48小時內死亡率高達50％，死亡率以每小時約1％的速率增加，因此診斷及治療如同與時間賽跑；南投醫院院長洪弘昌提醒民眾養成健康生活型態，規律服藥、控制三高保健康。

有高血壓病史的江姓民眾，睡覺時胸部劇痛及左邊頸部撕裂痛感，且延伸到腹部、腰部及大腿，家人發現緊急送醫，到院時患者已經意識不清，急診醫師迅速診斷是主動脈剝離造成，經搶救後穩定生命徵象。

洪弘昌指出，主動脈剝離發生又快又急，致死率極高，緊急且積極的治療是搶救生命的唯一方式。根據衛生福利部資料，主動脈瘤破裂引發主動脈剝離，主要是因血液衝破血管內膜，流竄到血管外層與內膜中間，造成全身血液供應出問題，導致器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病，其中9成都是高血壓引起，因為高血壓的併發症，在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟部位則易引發心肌梗塞，最大的危險就是導致主動脈剝離。

由於主動脈剝離都是突然發生，不容易發現前兆，醫師提醒民眾平時應注意生活作息和身體的保養，戒菸、體重管理、規律運動，有高血壓等慢性疾病患者需每日量測數值，定期回診並且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓，身體不適應盡速就醫。

洪弘昌積極規畫完善的心臟科醫療團隊，後續將引進相關設施設備，目前院內已設心臟血管外科，並且特聘亞大醫院心臟外科主任劉殷佐，及主治醫師黃俊晟開設心臟血管外科門診，提供民眾心臟血管疾病在地診療服務。