舞工廠舞團4月15日晚上7時30分，將在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，為苗栗民眾們帶來既復古又充滿懷舊風的《搖擺迪斯可》演出，此場活動採索票入場，即日起周1到周5上班時段，可前往至苗栗縣政府文化觀光局服務台、台鐵苗栗旅遊服務中心、台鐵竹南旅遊服務中心及高鐵旅遊服務中心索票，每人限索4張，索完為止。

在台深耕多年，早已成為台灣頂尖踢踏舞團的舞工廠舞團終於要來苗栗了！「舞工廠舞團」自2001年起，堅持以興味十足的美式踢踏舞踢出名堂，主張以「創意節奏」與「東方元素」的精彩製作， 融合傳統表演以創新的踢踏舞推廣踢踏藝術。

2005年起每年舉辦「台北踢踏節」，讓台灣逐漸成為亞洲踢踏舞的新據點。又於2007年起獲選為文化部扶植團隊，從台灣出發足跡遍及美加英澳日等地，將饒富創意的台灣踢踏舞在國際舞台上發光。

《搖擺迪斯可》，源於美國黑人民間舞蹈和爵士舞，其音樂節奏強烈，無制式的即興自由舞蹈，每個人皆是主角同時也都是音樂欣賞者。

舞工廠舞團沿用此隨性同樂的概念，希望大家能一同沈浸在這個Party中，踏著自然流瀉的舞步，讓身體隨著節奏恣意擺動，飛快的雙腳宣洩著那蠢蠢欲動的舞魂，喜愛隨性舞動的你，絕對不能錯過這場饗宴。相關訊息可上Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/藝文訊息查詢。