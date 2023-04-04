癌症是國人十大死因之首，飲食與癌症風險密切相關，醫師表示，胃癌、大腸癌等癌症是吃出來的，WHO定義的一級致癌物含黃麴毒素、苯並花等6種，其中苯並花就是燒烤過程中產生的致癌物。毒物專家表示，建議民眾烹調低溫烹調，例如烤箱、氣炸鍋等最高溫度都應訂在120度。

外科醫師江坤俊與有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈，兩人在《挖健康》提醒民眾，飲食不當會增加罹癌風險。江坤俊表示，有6種癌症可能是吃出來，包括大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌；另WHO（世界衛生組織）列出最容易致癌的一級致癌物共6種，分別為黃麴毒素、亞硝胺、戴奧辛、尼古丁、苯並花，及亞硝酸鈉。

譚敦慈表示，苯並花主要存在於燒烤類食物，民眾若發現燒烤食物有燒焦或烤焦部分，千萬別吃焦黑處。她並建議，烹調時應儘量減少乾式烹調，也就是減少煎、炸、烤，「若真要烤、炸，烤箱與氣炸鍋的溫度都不應超過120度」，以避免苯並花的產生。

至於許多人喜歡大火快炒或爆香，以增添食物美味度，譚敦慈表示，大火快炒產生的油煙，很傷肺部健康，所以她個人絕不大火快炒、也不爆香，另她多吃原型食物，例如早餐就吃地瓜，方式為蒸好後放入冰箱，要吃時再從冰箱取出即可。