臺大校方在雲林高鐵特定區的臺大雲林分部校址預定地擺設校門口意象。（周麗蘭攝）

雲林縣府2001年提撥56公頃土地給臺灣大學設立分部，20年來進度僅設立臺大醫院雲林分院虎尾院區，新任臺大校長陳文章日前主動拜訪縣長張麗善盼臺大雲林分部有更明朗的進展；張麗善表示，感受到臺大校長兌現設校的誠意，兩人不謀而合都希望能興建產學研大樓。

前雲林縣長張榮味時期為爭取臺大到雲林設分部以帶動地方發展，2001年撥用高鐵特定區土地56公頃給臺大設校，迄今僅興建臺大雲林分院虎尾院區及農業推廣教育中心，共使用30公頃土地，尚有26公頃未開發，設校案延宕多年。

臺大新任校長陳文章今年1月上任，日前與副校長張上淳主動到雲林拜訪縣長張麗善，這也是首次有臺大校長就設立雲林分部事宜主動表達願景。

據轉述，陳文章希望臺大與縣府雙方成立一個團隊，把各自的想法呈現出來，討論、協調、互相合作，不要只是口上說說，進度要明朗化。他也認為，臺大未來爭取中央計畫時應以雲林分部或雲林縣為重要驗證基地。

張麗善表示，她感到受陳校長誠意，他是工學院教授出身，對於發展產業有想法很好，臺大是台灣高等教育的龍頭，她希望能興建產業大樓，集結產學研的能量，也可和雲林科技大學、虎尾科技大學合作。她舉例，雲林的綠能產業需要人才，人才培育經費是有的，只等研發單位發動。

張麗善說，臺大農學院這幾年在雲林蹲點對雲林的農業專業有所提升，她更希望有一些學系可來雲林上課或實習，例如化觀光處旁的停車場是銀髮樂活園區預定地，臺大學士後護理系可以在雲林落腳。

張麗善強調，臺大跨出誠意的第一步，她樂見其成，雲林縣府的窗口是祕書長曾元煌，臺大的窗口臺大雲林分院長馬惠明。

縣府表示，雲林縣府施政目標是朝農工商科技城邁進，已規畫9大產業園區，有賴借重臺大的專業與經驗，創造雲林就業機會。