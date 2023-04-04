桃園某醫院一名陳姓男保全2021年12月間，在醫院迴廊尾隨女同事，女同事發現後轉身欲踹踢陳男，卻不慎跌倒在地，陳男見狀上前攙扶，卻趁機伸出鹹豬手襲胸，女同事不甘受辱報警提告；法官依性騷擾防治法，判處陳男拘役55日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，陳男在桃園某醫院擔任保全一職，結識同於醫院內任職之A女，2021年12月10日下午4時許，A女步行途經醫院門診部外時光迴廊，發現遭陳男尾隨，即轉身欲踹踢陳男而失衡跌倒在地，陳男見狀藉上前攙扶A女起身之機會，趁A女不及抗拒之際，驟然伸手觸摸A女胸部，對其為性騷擾得逞。

陳男到案後否認犯行，經法官核對A女指述情節，並有事發當時監視器錄影畫面、醫院診斷證明書、醫院申訴審議決議書等證據，陳男終於偵查中坦承不諱。

法官審酌陳男乘A女不及抗拒之際，對其為性騷擾之犯行，致A女心生嫌惡、不適及不安全感，欠缺對他人身體自主權之尊重，所為實不可取；法官惟念其犯後終能於偵查中坦承犯行，並考量陳男迄未與A女和解，依性騷擾防治法，判處陳男拘役55日，得易科罰金，可上訴。

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