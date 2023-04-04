中國商務部副部長王受文昨在北京與澳洲外交貿易部副秘書長茵德舉行會談，為兩國貿易部長下階段會面作準備。王受文表示，中方高度關注澳方對中國企業赴澳投資經營，進行更加嚴格的審查，以及對中國商品採取貿易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理個案，慎重採取措施，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

王受文又指出，當前中澳經貿關係正處於企穩向好的重要關口，雙方應加強溝通協調，通過雙邊或多邊渠道，妥善解決各自關切，拓展在氣候變化、新能源等領域合作，為中澳經貿合作注入更多動能。

茵德表示，澳方高度重視發展對華經貿關係，並致力於促進貿易和投資自由化、便利化，將繼續秉持開放的投資政策，平等對待包括中國在內的各國企業。澳方願繼續通過坦誠對話化解分歧，增強雙方推進經貿合作的信心。

雙方還就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、世貿組織改革等區域和多邊合作議題交換意見。