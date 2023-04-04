法務部近日預告修正民法1085條的父母懲戒權，引發社會論戰，台灣親子共學教育促進會等多個團體針對法務部修法表示肯定，並認同法條刪除「懲戒」二字，盼給孩子一個沒有打罵的童年。

針對此次民法1085的修正草案，台灣親子共學教育促進會蒐集正面教養父母的心聲，除了支持修法的家長外，也有家長希望政府有足夠的方式支持父母們，不打罵家長最困難的包括控管情緒、沒有方法、旁人眼光、過往教養經驗、感覺疲憊及很花時間等。

家醫科醫師李佳燕表示，孩子是獨立的個體，做為一個人，同樣需要被尊重。懲戒是讓人身體疼痛、心理受創、尊嚴被踐踏，只會讓孩子感到恐懼，並沒有面對孩子真正的問題，孩子還是不懂為什麼不能做這件事，也不了解孩子為什麼要做這件事，同時它更會破壞父母和孩子之間的愛。

親子共學家長廖治雲表示，每個孩子都值得好好被對待，希望政府除了修法，也能提供家長社會支持資源。育兒路上需要夥伴與資源，並且一起成為一股改變的力量。

勵馨基金會執行長王玥好說，此次修法是將過去「懲戒」的觀點，優化成「權益保障」，是由國家推動家長以正向教養方式培育未來優質公民，也呼籲國家要投注更多資源給有育兒需求的家長，增進教養知能。