海上浮屍頻傳還不怕，屏東海巡再逮12名越南偷渡男女。(海巡署提供)

海上浮屍頻傳還不怕，屏東海巡再逮12名越南偷渡男女。(海巡署提供)

海上浮屍頻傳還不怕，屏東海巡再逮12名越南偷渡男女。(海巡署提供)

台灣西部至南部近海，近1個半月時間已打撈達20具遺體，其中確認7人為越南籍，非法偷渡問題受到國際關注。而海巡署第八巡防區指揮部於3日晚間8時57分，主動查看雷情發現於屏東頂寮溪外約2浬處，有航跡可疑漁船，竟又發現12名越南籍男女正要偷渡上岸，全案正向上追查。

海巡署表示，透過航跡發現有異後，立即統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕查緝，恆春海巡隊立即派遣線上巡防艇前往查看，於9時20分抵達通報位置，艇長發現船上並無漁具，明顯可疑，隨即展開登檢部署。

經登檢後發現船上駕駛台下方艙間內藏有12名越南偷渡人士，共9男3女，隨即緊急通報增援，晚間10時35分共同押解涉案漁船返回枋寮漁港，全案將依違反「入出國及移民法」報請屏東地檢署擴大偵辦，正向上溯源，追查幕後不法集團。

恆春海巡隊表示，清明5日連假期間，海巡署除強化水域活動安全戒護外，並針對海域不明目標加強查察，配合海面雷達目標監控，即時調派線上巡防艇加強巡邏進行攔截圍捕，有效攔阻我國漁船載運偷渡犯闖關入境；另為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組全程均穿戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，且經快篩12名涉案人員均為陰性。

全案依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。海巡署強調，不法偷渡集團為牟取暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡人士入境，已嚴重造成國內防疫壓力，恆春海巡隊呼籲，為有效打擊偷渡犯罪集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索。