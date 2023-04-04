中美洲國家宏都拉斯上月26日因尋求金援未果，宣布與台灣斷交，也是總統蔡英文上任以來第9個斷交國。如今剩下瓜地馬拉、貝里斯、海地、帛琉和梵蒂岡等13個國家，仍與台灣維持邦交關係。台灣的外交困境成為國際媒體關注的焦點，英國《衛報》採訪了其中4個國家的駐台大使，他們分別表達與台灣持續友好的主要原因。

宏都拉斯上月26日宣布與台灣結束邦交關係，並與中國大陸建交。（圖／美聯社）

█ 聖文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）

聖文森及格瑞那丁位於加勒比海，人口約有10萬4千人。2019年加入聯合國安委會，並在同一年與台灣建交。駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）透露，北京政府曾多次與他們接觸，但他的國家之所以選擇跟台灣站在一起，因為這是一個原則問題，「（台灣）選擇了自己的道路，我們尊重它的主權。」

█ 聖露西亞（St Lucia）

另一個加勒比海島國聖露西亞，過去曾在1997年與台灣斷交。2007年，陳水扁政府宣布提高對聖露西亞的援助之後，雙方又恢復外交關係。現任駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）表示，聖露西亞的外交政策「無關金錢競逐」，但也不能否認台灣是他們目前最大的金主。

儘管如此，路易斯也說，捍衛民主有其必要，「也許歷史會證明（我們這些小國）的立場是對的，民主正受到威脅。」

█ 吐瓦魯（Tuvalu）

太平洋島國吐瓦魯於1979年和台灣建交，現在的駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）曾3次擔任該國首相。他表示，吐瓦魯以信奉天主教為主，對共產主義存有疑慮。台灣同時也提供相當豐厚的金援；相較之下，中國大陸僅提供貸款，未來必須償還，因此他認為此刻他們的國會百分之百支持台灣。

不過，潘恩紐也坦言，如果台灣縮減或取消金援，「情況恐怕會有所不同。」

台灣與帛琉於1999年建交，維持邦交關係至今。（圖／Shutterstock）

█ 帛琉（Palau）

駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）回憶起1999年，帛琉與台灣建交，當時他是駐美大使，大陸官員直接衝進他的辦公室，要他叫醒正在休息的國務卿，這是他首次見識到他們的態度。後來在2017年，大陸更進一步禁止人民前往帛琉觀光，對旅遊業造成很大的衝擊。「但我喜歡把帛琉看作一個充滿韌性的國家，」歐儒侃說。

歐儒侃表示，帛琉向大陸靠攏的可能性「很小」，但他也不諱言，台灣的醫療援助對他們而言十分重要，而且國內總是存在「金錢 vs. 安全」的爭論。

報導也指出，長期以來台灣和中國大陸都採取過金錢外交政策。2018年台灣提供邦交國3.02億美元金援，2020年增加到5.02億美元。目前多數邦交國都展現堅定挺台的態度，但未來仍存在不少變數，其中巴拉圭可能在4月底大選後變天，屆時新政府可能為經濟利益轉向中國大陸；瓜地馬拉也預計在6月底舉行大選，現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）不能再選，台瓜邦誼將面臨重大考驗。