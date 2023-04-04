清明連假邁入倒數第2天，蘇花路廊北上車流於今天上午10點陸續湧現，警方中午起在崇德地區進行分流管制，避免整體車速遭變換車道車輛影響。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

清明連假邁入倒數第2天，蘇花路廊北上車流於今天上午10點陸續湧現，警方中午起在崇德地區進行分流管制，避免整體車速遭變換車道車輛影響。（摘自公路總局即時影像）

清明連假邁入倒數第2天，民眾陸續北返，蘇花路廊北上車流於上午10點陸續湧現，警方中午起在崇德地區進行分流管制，避免整體車速遭變換車道車輛影響，公路總局預估，今全日北上車流將達1.6萬輛，明天收假日近2萬輛，車多壅塞狀況將從上午持續至深夜。

公路總局四工處指出，蘇花路廊崇德地區北上車流今天在上午10點湧現，之後維持每小時約1100至1200輛的疏運量能穩定紓解，截至下午3點，宜蘭往花蓮南下車流量為4768輛，花蓮往宜蘭北上車流量則是9119輛，預估蘇花路廊今天北向車流尚有7000輛。

公路總局四工處表示，蘇花路廊目前北上車多路段包括台9線東澳端至新澳隧道路段、南澳市區、觀音谷風隧道、和平地區至中仁隧道北口、仁水隧道南口至崇德地區。旅行時間部分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上時間約106分鐘，經台9丁線時間約123分鐘，建議北上用路人行駛蘇花改路段，節省行車時間。

新城警分局長吳思翰表示，蘇花路廊北上車流陸續出現後，警方第一時間已投入管制措施，於台9線路段太魯閣大橋至崇德地區道路中間擺設三角錐，進行車流管制，減少車輛於變換車道時造成沿線車速減緩。

此外，崇德管制站要進入蘇花路廊時由雙線道變成單線道，時常因大批北上車潮爭先進入，造成沿線回堵，因此警方目前也已在該處進行雙線管制單線放行措施，加快車速的通過時間。

不過明天是清明連假最後一天，公路總局依歷年經驗研判，蘇花路廊北返車潮預計在上午湧現，全日交通量可達1萬9700輛，車多壅塞時段預估自上午10點至晚間10點，呼籲路人盡早規畫行程，避開尖峰時段。