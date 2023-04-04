陸夏（左）在片中愛上年紀比她大很多的永瀨正敏。（紅杉娛樂提供）

陸夏在電影裡與母親一起經營艾莉絲旅館。（紅杉娛樂提供）

陸夏接下來還有《模仿犯》、《八尺門的辯護人》以及《妮波自由式》等作品。（紅杉娛樂提供）

由日本導演奧原浩志執導，集結日本影帝永瀨正敏、台北電影節非常新人陸夏共同主演的電影《艾莉絲旅館》，是陸夏成為演員之路的第一部作品，她第一次拍電影，就要與影帝談年上戀，更要挑戰SM窒息式性愛以及「全裸調教」。

早在5年前拍攝完成，陸夏說：「那時候非常想要嘗試演戲，看到電影在海選的資訊就直接報名了，沒有想很多只覺得先有機會其他之後再說。」面對大尺度裸露會害羞嗎？她表示：「其實小說的劇情比電影還要激烈10倍，劇組有特殊的保護措施，在拍攝過程中導演、攝影師、永瀨先生都給我十足的安全感。」只要一拍完，女性工作人員就會衝上來包住她的身體。

片中多場激烈的SM親密戲，還要加上動作以及道具的配合，是否有頻繁NG？陸夏說：「現場蠻少有NG的，因為當下我心裡也想著我只能來一次，我不要第二次，要放開來一次演到位！」至於詮釋年上戀愛，她除了先看過原著小說做功課，有專門為角色建立一個歌單，那時候一聽歌就會一秒進入角色狀態，也對前輩永瀨正敏總是願意在片場幫助她入戲，覺得十分感謝。