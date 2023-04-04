影》塗豬血、踩人橋，拉勞蘭部落青年會長交接引百人觀禮。

太麻里鄉的拉勞蘭部落多為排灣及阿美族，展現族群包容，選出的新任青年會長為魯凱族的沙玉斌，他表示不敢相信，期許能建立長幼溝通橋梁。儀式中殺活豬、塗抹豬血、跪地爬行、踩人橋。不分族群各地湧入百人前往觀禮，部落發展協會長呂約翰說，會長肩負保衛部落職責，自我認同比血緣更重要。

在竹砲響聲中，臉上塗滿黑炭的青年會成員將山豬抬入會場，由獵人與新舊會長分別刺刀放血。青年之父Sakinu在沙玉斌的臉與手塗上豬血，象徵授予權力，隨後各部落青年依序排隊拿出配刀，接受塗抹豬血的洗禮祝福。

在堆放小米的木臼跪地爬行來回3圈，即將接下第9任青年會長的沙玉斌，未來肩負著帶領青年勞動、守護產物豐收、捍衛部落的重責。部落最高階級青年們以身體貼近地面搭成人橋，沙玉斌踩在青年背上，走向部落領袖林明並接受加冕。

拉勞蘭部落新任青年會長沙玉斌（前）。（蔡旻妤攝）

自幼在北部長大，現職是廚師的沙玉斌說，推舉為會長的當下不敢置信，個性活潑的他期許能成為長輩與青年的溝通橋梁，同時扛起帶領青年的責任。

曾任拉勞蘭部落少女會長的利芳慈說，成為部落間共好的力量也是青年會長重要課題。（蔡旻妤攝）

曾任部落少女會長的利芳慈說，會長除了教導新成員順服、領導部落青年，也得連結不同部落，與其他部落交誼，成為部落間共好的力量也是重要課題。

原民會排灣族族群委員陳峻鵬說，拉勞蘭部落文化有其獨特性。 （蔡旻妤攝）

原民會排灣族族群委員陳峻鵬說，文化是經過地方淬鍊、族群交流而產生，拉勞蘭部落文化有其獨特性，值得被尊重及流傳。

現場包含台東市知本建和部落、屏東泰武鄉、瑪家鄉百餘名族人觀禮後，不分族群手牽手一起跳舞。

率領卡大地布部落青年會成員前往觀禮的卑南族領袖、縣議員陳政宗說，雙方締結兄弟部落已有23年，站在部落互助立場，特地到場觀賞具有傳承意義的交接儀式。

因歷史變故遷移排灣族人被迫與阿美族混居，受強勢文化影響，當年排灣族人身穿阿美族的服飾、跳阿美族的歌舞，拉勞蘭部落青年會成立於1996年，致力找回屬於自己的文化。