三義鐵道自行車第１９０萬搭乘旅客出爐，獲贈價值３萬多元的日本來回機票等大獎。（祺峰公司提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗三義舊山線鐵道自行車為迎接第200萬遊客，與日本輕井澤觀光協會互惠交流，舉辦幸運搭乘活動，自搭乘人數達第190萬人次開始，每2萬人抽獎1次，直到200萬人次，連假期間許多遊客到苗栗旅遊搭乘鐵道自行車，來自高雄的鄭姓女士，成為第190萬名搭乘遊客，獲得價值逾3萬元的日本來回機票及旅遊票券等大獎，讓她直呼「幸運」。

三義鄉舊山線是苗栗重要的文化資產，苗栗縣府2019年7月活化停駛逾20年的舊山線鐵道，並與祺峰休閒事業公司，推動全台首創的舊山線鐵道自行車，讓民眾搭乘沿途可欣賞勝興車站、魚藤坪鐵橋、隧道群等鐵道工藝文化之美，營運迄今搭乘人次已超過180萬人次，粗估也為舊山線周邊帶來超過20億觀光產值。

為迎接舊山線鐵道自行車搭乘200萬人次，苗栗縣府、祺峰公司今年特別跟輕井澤觀光協會、長野縣信濃鐵道合作，讓搭乘鐵道自行車的遊客，有機會抽中台北東京雙人來回機票幸福行，並包含日本輕井澤住宿、和牛頂級套餐與觀光列車六文乘車券。

這幾天連假，湧入各地遊客搭乘鐵道自行車，其中來自高雄市的鄭姓婦女，跟家人一起來苗栗出遊，2日下午搭乘A路線第4班次，根據取票編號，正是第190萬位搭乘遊客，也讓鄭女成為贈獎活動的第1個幸運兒，獲得桃園東京來回雙人機票、JR東日本廣域周遊券、輕井澤千住博美術館入場券等價值3萬3千元的大獎。

祺峰公司董事長游志勇表示，鐵道自行車連續幾天都是班班客滿，得獎的鄭姓女士是4月壽星，這次趁連假跟家人來苗栗出遊，起初她還有點抱怨車票太搶手訂不到，沒想到意外成為第190名搭乘遊客，拿到比車票價值130倍的大獎，讓婦人直說很幸運，得到特別的生日禮物。

游志勇說，這次活動是從第190萬搭乘人次開始，每增加2萬人次抽獎1次，共計抽獎5次，到第200萬名乘客時，將送出「日本來回機票2張、輕井澤ROGUTEI 雙人份1泊2食住宿券、信濃鐵道觀光列車雙人份乘車券」大獎，希望藉由活動帶動地方觀光發展。

縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫指出，苗栗有三義及南庄國際雙慢城，三義鄉擁有豐富的舊山線文化資源，全台首創的鐵道自行車更吸引遊客爭相體驗，也創造了低碳、環保、健康的生態旅遊，沿途有百年歷史的鐵道，壯麗鐵橋、氣勢磅礡的龍騰斷橋、海拔最高的勝興站和連續隧道群。

另外，日本輕井澤因為有一座知名的「眼鏡橋」與三義「龍騰斷橋」非常相似，另外雙方在鐵道、木藝、農特產品等有許多可交流的項目，因此在2018年雙方締結友好合作的關係，期望透過本次活動促進苗栗國際觀光發展，實踐「苗栗觀光，國際交流」的目標