嘉義縣消防局今年特別出動空拍機升空，在墓地巡視、廣播，消防車也在現場待命，讓民眾有所警覺。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

清明連假來臨前，嘉縣消防局實地進行墓地火警演練。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一進入掃墓旺季，各地紛傳公墓、雜草火警，清明連假進入第4天，嘉義縣墓地火警通報案件較往年明顯下滑，除前兩天下雨，降低星火、餘燼延燒機率，嘉義縣消防局今年特別出動空拍機升空，在墓地巡視、廣播，消防車也在現場待命，讓民眾有所警覺，不敢任意燒祖先。

空拍機升空巡查 嘉義縣清明連假墓地火警減少

以往清明節連假墓地火警頻傳，經常讓消防人員疲於奔命，今年在鄉鎮市公所、嘉義縣政府、消防局積極宣傳下，墓地火警較往年少，據消防局統計，4月1日0件，4月2日5件，4月3日13件，4月4日至中午12件，比起往年4天連假動輒4、50件，今年清明墓地火警案減少許多。

嘉義縣消防局指出，墓地火警通報件數較往年少，可能前兩天有雨勢，原本天乾物燥的易燃因素減少，火星延燒機率因此降低，再加上消防局、鄉鎮市公所、嘉義縣政府不斷透過各種管道宣導，並首次出動空拍機在墓地現場巡守，多少起了作用。

雖然公墓火警通報量下滑，但4月3日中午民雄鄉山中村公墓火警因緊鄰中山高，一度造成大塞車，讓消防局再三提醒，不要任意焚燒雜草，燒紙錢也要留意別讓灰燼飛揚，掃墓不要燒墓。