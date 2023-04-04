超級英雄「藍甲蟲」首次在大銀幕登場。（華納兄弟提供）

華納兄弟影業推出的DC超級英雄電影《藍甲蟲》，由導演安傑爾曼努爾索托執導，找來影集《眼鏡蛇道館》主演索洛馬里達那擔綱「藍甲蟲」海梅雷耶斯，這也是該名DC超級英雄首次登上大銀幕。

4日曝光全新預告，電影敘述海梅雷耶斯剛從大學畢業回到家鄉，對未來滿懷抱負，但卻發現他的家已經跟以前不一樣了。他開始尋找自己在這個世界上的目標，此時命運來敲門，海梅意外尋獲一個外星生物科技的古遺物聖甲蟲。這隻聖甲蟲忽然選擇海梅成為其共生宿主，使海梅獲得一套神奇的盔甲，並被賦予出乎意料的超能力，讓他從此變成超級英雄「藍甲蟲」。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》今釋出新版預告。（索尼影業提供）

片中有來自不同宇宙的各種蜘蛛人登場。（索尼影業提供）

同日，漫威超級英雄蜘蛛人也帶來新作品《蜘蛛人：穿越新宇宙》國際版預告，三代蜘蛛人陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德與湯姆霍蘭德再度史詩級合體，只不過這次不只三代同堂，而是來自不同多重宇宙的蜘蛛人大軍要大集合了。

在預告中，來自1610號地球的主角邁爾斯首次見識到不同宇宙的龐大蜘蛛人團隊，各種蜘蛛人配備著不一樣的坐騎或道具，包括懷胎5個月卻還騎著重機的女蜘蛛人潔西卡德魯，以及留著龐克頭手持電吉他的龐克蜘蛛人。

作為這支蜘蛛人特攻隊的領袖，綽號2099蜘蛛人的米蓋爾歐哈拉，拒絕邁爾斯加入蜘蛛人聯盟，並且讓邁爾斯知道成為蜘蛛人所必須承擔的犧牲，但是出乎他意料之外，邁爾斯已經受夠了活在大家為他鋪好的人生道路，決定要創造自己的未來。