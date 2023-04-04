吳磊與周雨彤展開約會模式。（愛奇藝國際站提供）

吳磊劇中向周雨彤告白被拒。（愛奇藝國際站提供）

吳磊為敬業將身材練得精實像個真正運動員。（愛奇藝國際站提供）

由吳磊、周雨彤主演的都市愛情劇《愛情而已》正在愛奇藝國際版熱播，兩人近期為劇宣傳直播，也分享拍攝趣事，因拍攝時正值夏天加上體能訓練強度高，導致吳磊經常流鼻血，某日拍攝一場親密戲，當吳磊深情款款地對周雨彤說曖昧台詞，兩管鼻血卻煞風景地從吳磊鼻孔流出，逗得周雨彤瞬間崩潰大笑說：「我欸！這輩子第一次有男的看著我流鼻血。」吳磊也跟著狂笑不止：「看她整個虛榮心爆棚啦！」

《愛情而已》劇情跳脫過往姊弟戀公式，融合競技體育與職場女性的自我成長，生活化的戀愛節奏和甜而不膩的互動，開播後頗受好評。吳磊劇中撩姊技讓許多粉絲直呼受不了，戲外回歸調皮本性，不時模仿周雨彤口頭禪「我欸！周雨彤欸！」唯妙唯肖的模樣，逗得周雨彤樂不可支，兩人之間的自然互動也讓網友大讚「這對姊狗CP真的太可愛了！」

在演藝圈以自律出名的吳磊這次也為戲下足功夫，為求符合運動員的角色設定，在開拍前3個月就投入羽球與網球特訓，並勤於鍛鍊身材，劇中展現精準的揮拍姿勢，也不吝展示精壯手臂、傲人胸肌與冰塊腹肌，成為劇中一大看點。而吳磊看似大方露肌，遇上姊姊周雨彤卻立刻變身「尺度守門員」，不論是在兩人合體宣傳時或曝光的花絮中，只要周雨彤稍微衣衫不整，吳磊便立刻親自擋下，甚至連導演講戲示範的手都敢撥開，被笑虧「怎麼還保護上了呢」，紳士舉動讓周雨彤備感窩心。

《愛情而已》中梁友安（周雨彤飾）在轉職網球俱樂部經理人後遇上重重困難，幸虧在宋三川（吳磊飾演）的支持配合下成功解決問題，兩人在過程中曖昧升級，梁友安更在開心喝醉後直撲宋三川，耳邊貼貼又抱抱超撩人，讓粉絲們直呼心癢難耐。花絮中也看到戲外老愛打鬧的吳磊與周雨彤在拍攝這場曖昧戲時，互相說好不要老套的公主抱，沒想到兩人竟像摔角一樣擒抱住對方，吳磊還半蹲著螃蟹腳走路，畫面十分滑稽，引得眾人噴笑。

吳磊飾演的宋三川在梁友安說服下加入網球俱樂部，透過不懈的努力成功從羽球轉網球，如願獲得與梁友安浪漫約會的機會，並在約會中直球告白，以為終於要迎來甜甜的戀愛，沒想到卻被梁友安用年齡差與事業心為理由拒絕，讓網友大呼心疼，也線上催進度，希望兩人能在拚事業之餘早日雙向奔赴。