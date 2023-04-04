日月潭周邊生態資源豐富，4月至5月是螢火蟲季，日月潭風景區管理處整合公私部門及在地協會資源，推出賞螢套裝遊程，5月底前報名參加各相關協會及信義鄉公所主辦的賞螢活動，即可獲得「日月潭螢光優惠券」1張。

日管處轄區7大賞螢據點，包括埔里鎮桃米，魚池鄉蓮華池、大林、水社、頭社，信義鄉潭南及雙龍，除了賞螢還搭配各種生態體驗、SUP祕境遊湖、手作DIY、潭邊野餐、自行車暢遊等套裝體驗。

遊客白天可到桃米魚蝦探索體驗、樹葡萄採果、手作美食（黃金粿DIY）；水社地區自行車漫遊、體驗立槳和湖畔野餐；頭社農村體驗、在地特色晚餐；丹大與潭南推出布農文化體驗、部落巡禮、星空晚會、農產市集等。

日管處加碼推出「日月潭賞螢季優惠加值專案」，4月起至5月底期間，參加日月潭賞螢活動，即可獲得「日月潭螢光優惠券」1張，內容包括賞螢季紀念品兌換券、九族及日月潭纜車購票優惠券、及日月潭繁星店家優惠券。

另為鼓勵民眾於日月潭賞螢季期間，搭乘台灣好行日月潭線或車埕線，減少自行開車出遊比例，並入住日月潭周邊埔里、魚池、水里合法旅館或民宿，日管處於4月15日至5月31日，規畫「搭好行住宿抽好禮」活動，推出限量雷射雕刻木製杯墊兌換，並提供總價值10萬元獎品供抽獎，獎項包括智慧型手機、流行遊戲機、飯店下午茶券、在地業者門票及遊憩體驗券等。

為守護珍貴的螢火蟲資源，不過度干擾，日管處建議民眾避免自行前往賞螢地點，務必要與各賞螢主辦單位先行聯絡；觀賞螢火蟲必須遵守最基本的「三不一沒有」原則，不吵雜喧嘩、不捉螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，減低人為影響，並遵守導覽解說人員的引導，維護螢火蟲棲地生態。