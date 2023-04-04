國際武打巨星成龍即便已經68歲仍活躍於影視圈，近期他正在各地為新作品《龍馬精神》宣傳，屢屢引起外界關注。日前，其電影官方微博上更新一則成龍「零架子跪地」影片，原來是一位滿頭白髮粉絲求簽名，成龍也相當親民的答應他。

近期，《龍馬精神》的官方微博更新一則影片，只見畫面中，成龍單膝跪地，為一名白髮蒼蒼的粉絲簽名，該名粉絲更是有備而來，疊穿多層衣服，喜獲多個成龍的親筆簽名，事後更是脫下衣服，戴上墨鏡，笑說此舉是怕別人偷他衣服。而現場的觀眾讚嘆成龍大哥對待粉絲的心，直呼：「大哥從影多年，一直把影迷放心上。」

此外，該名粉絲也來頭不小，竟是在抖音上擁有950萬名粉絲的網紅「周大爺不服老」，他也貼出相關影片，截至目前已吸引多達82萬名網友按讚、2.7萬則留言，更以「當成龍大哥遇上社牛粉絲」話題衝上熱榜，反響不俗。

事實上，成龍此前在《龍馬精神》的首映會上，面對影迷的關心，罕見在現場落下男兒淚，更向粉絲保證會好好照顧自己的身體。而此舉也讓粉絲感到心疼，紛紛留言寫下：「原來大哥已經68歲了」、「永遠會被他的真誠感動」、「大哥永遠都是大哥。」