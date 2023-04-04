邱進浩（右）以爬蟲類為主題開設的冰店，常吸引爬友不定期聚會。（林和生攝）

南美蜥及陸龜在店裡恣意走爬，數公尺的巨蟒則在桌上、飼主旁緩慢移動，櫥窗裡還有上百隻爬蟲，不說還以為是間兩爬寵物店，但店長邱進浩笑說，我們是不折不扣的冰店。

來自香港的邱進浩從小便對飼養爬蟲寵物感到興趣，畢業前在屏東市創業開起冰店，店內擺設包括球蟒、陸龜、守宮及南美蜥等兩棲爬蟲類，常常吸引爬友聚會，他說，開店最重要目的是要把此處當成教育場域，將飼養不棄養的觀念從小扎根。

坦言香港多年前便開始流行飼養爬蟲寵物，自己國小首次走進爬蟲店，便被眼前景象吸引，每周固定上門報到，從蛇類、守宮開始越養越多，8年前更跨海來到屏東就讀大仁科大寵物美容系，學習專業照顧知識。

會創業開冰店，他笑說，單純是把兩種喜好結合，不過還有一個重要任務是，要把此處當作生命教育場域；他看到台灣將綠鬣蜥作為外來種移除，小時也養過相同物種的他非常不捨，認為這都是人類棄養造成的生態浩劫，因此積極宣導養牠就不要棄養的觀念。

店內不僅有爬友不定期聚會，來自全台爬友也會慕名前來，還有家長特地帶著孩子來吃冰，順便逛逛這小型動物園，他說，趁著介紹各類物種時，還會不厭其煩解釋，不僅棄養爬蟲類會造成生態危機，連貓狗、各式寵物都是如此，養牠就要有一輩子作伴的把握。