總統蔡英文近期展開「民主夥伴共榮之旅」，先是過境美國紐約，接著訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，回程會過境洛杉磯。前立委沈富雄3日表示，「蔡英文這次見麥卡錫就是虛的」，資深媒體人黃揚明4日表示，「蔡英文到美國去，實際上對中華民國在台灣，有什麼樣最高的利益？最後應該是離不開『我們共享了民主價值』這樣的調性」。

黃揚明4日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這次4月5日如果蔡英文跟麥卡錫會面，我覺得我只想聽一件事情，我們的總統有沒有辦法跟美國的國會議長、議員，講我們台積電在美國的處境」，黃揚明指出，「連台積電的執行長都說美國現在晶片法案的相關配套，他是不能接受的，那我們的國家元首有沒有辦法，去爭取跟美國的國會議員溝通，如果沒辦法的話，那實際意義真的不大，沒辦法幫我們的護國神山發一點聲，那我覺得這次就很可惜」。

而對於沈富雄所說「蔡英文見麥卡錫是虛的」，黃揚明覺得「應該是虛的」，同時他也舉一個最簡單的例子，直言「裴洛西去年來台灣之後得到的是軍演，現在蔡英文到美國去，實際上對中華民國在台灣，有什麼樣最高的利益？我目前還看不到」，黃揚明最後強調，「如果蔡英文真的能讓美國國會對台灣的友台法案可以更多，我們再來盤點有什麼樣的好處，但我覺得應該是不會，最後應該是離不開『我們共享了民主價值』這樣的調性」。