有些人對人非常親切，並且願意為對方盡心盡力付出，因此受到許多人喜愛，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天秤座、射手座非常好相處，他們總是認真對待身邊的每一人，甚至不會斤斤計較，所以人緣特別好。

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，對待身邊人總是非常溫柔、親切、和善，所以很多人都說雙魚座對人很暖。他們平時就像溫暖的陽光般，讓人感覺特別舒服、自在、沒壓力，再加上不愛跟人斤斤計較，待人以寬厚為原則，人緣自然好到不行。

▍天秤座

天秤座可是出了名的社交高手，他們很懂得跟人相處的技巧，社交場合中總給人親切隨和的感覺，而現實也的確如此。對待身邊的每一人，天秤座總是盡心盡力的幫助，哪怕微不足道的小事也願意付出，這樣的他們，人緣怎能不好呢？

▍射手座

跟射手座接觸過的人，大概都有這種體會，他們特別隨和，大方，即使很有權威，也不會炫耀擺架子，非常好相處，最關鍵的是，射手座度量大，從不計較任何事，更善於鼓勵把正能量傳遞給身邊人，這樣的射手座，人緣自然超級好。