清明連假第四天，拜基隆市政府的「好停車」專案所賜，截至下午5時左右，基隆市區的車流雖多，但主要道路大致維持順暢。（張志康攝）

清明連假第四天，拜基隆市政府的「好停車」專案所賜，截至下午5時左右，基隆市區的車流雖多，但主要道路大致維持順暢。（張志康攝）

清明連假第四天，拜基隆市政府的「好停車」專案所賜，截至下午5時左右，基隆市區的車流雖多，但主要道路大致維持順暢。（張志康攝）

清明連假進入尾聲，基隆北海岸的天氣又晴朗，吸引不少民眾趁連假期間出遊，再加上提前北返收假的民眾，基隆市區的交通狀況成為基隆市民關心的焦點。基隆市政府在連假期間推出的「好停車」專案，成功地確保連假期間市區交通順暢。

基隆市4日自上午開始，就有不少外地車輛進入市區，市區的大型停車場，如博愛、東岸、信二、信小，從上午開始就有不少車輛進入。據基隆市交通處的統計，博愛停車場中午12時就已經滿場，信二、東岸兩大停車場下午1時也已滿場，信小停車場到下午2時也接近滿場。

不過，在警方協助下，市區幾條重要道路，雖然有車多現象，但不像以往只要停車場滿場，便出現車輛回堵到一般道路上的情況。整體來說，市區各重要道路雖然有車多情況，但並沒有出現塞車的情形。

另一方面，4日二高基隆端以及台62萬瑞快速道路往萬里方向的車流量也大增。3時後，車流則改為萬里往基隆方向，但都沒有多到需要進行調撥車道的程度。而且萬里往基隆的車流大多在台62線萬瑞快速道路或是在基金一路的二高交流道便開往台北方向。

在此同時，最容易影響基隆市區車流的指標，就是東北角的九份及金瓜石地區車流量。據新北市瑞芳分局透露，4日金九地區的人潮雖然不少，但車流量相較3日遠遠少上許多，因此截至下午5時，都沒有實施A級或以上的管制措施。

整體來說，透過基隆市政府推動的「好停車」專案，雖然不能避免市區湧進大量車流，但透過這次的專案，已經成功地將部分車流疏散到離市區較遠的成功、六合等停車場。至於市府主要推動的西三停車場，利用率還是不算太高，但交通處也表示，外地遊客也需要一段時間才能認識，相信未來西三停車場的使用率會逐步提升。