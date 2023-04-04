美國饒舌歌手BTB Savage本名達雷爾（Darrell Gentry），時常會曬出鈔票與豪車的炫富影片，前陣子在社群平台分享女友擊斃歹徒，不料隔沒多久他在街頭慘遭槍殺，得年26歲，留下年僅4歲的兒子，當地警方懷疑犯案者並非隨機殺人。

BTB Savage是美國德州當地小有名氣的饒舌歌手，Instagram擁有11萬人追蹤，前陣子他曬出照片，只見他站在廚房中，地板上是乾涸的血跡，連牆上和門上都有，看起來像是經歷了一場激烈的博鬥，他事後接受採訪透露，原來有一名饒舌歌手連絡表達想合作寫歌，BTB Savage同意後，對方卻帶著叔叔（Omar Richardson）抵達，並試圖搶劫，BTB Savage直接指示女友用槍射殺兩個劫匪，對方看到槍後求饒稱自己也有孩子，但BTB Savage不為所動，更直言自己拒絕幫忙叫救護車。提到是否會擔心遭到報復，BTB Savage回應：「他們可能會做他們想做的事情，但我會小心面對，就這樣」。

沒想到隔日BTB Savage開著名車上街時，一輛汽車停在他旁邊，車上兩名槍手朝他瘋狂掃射，導致BTB Savage慘死街頭，開槍的兩名嫌疑人則棄車逃跑，至今未逮捕到案。BTB Savage的母親接受採訪透露，在事發前曾經勸兒子不要發關於擊斃劫匪的炫耀貼文和接受採訪，但兒子沒有理會，BTB Savage母親補充她認為兒子被謀殺和先前的搶劫案有關連，當地警方在犯案現場發現多個彈殼，局長表示「受害者遭針對性襲擊槍殺」。