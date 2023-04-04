澎湃新聞4日報導，就泰國暖武里府近期發生的一起中國籍女學生遭人殺害事件，中國駐泰國大使館4日回應表示，使館已接泰警方通報，使館高度重視此案，已核實瞭解有關情況並通報家屬，積極為家屬提供協助，並敦請泰警方全力偵破案件。

據泰國華文媒體《星暹日報》3日報導，泰國警方透露，事件受害者金某是泰國著名大學吞武里大學音樂專業的大三學生，現年22歲。金某自3月28日失蹤，其在中國擔任音樂教師的父母被綁匪索要50萬元人民幣（250萬泰銖）的贖金，金某父母還未轉錢給歹徒，金某就被歹徒殘忍撕票。

4月1日，泰國警方接報稱，在暖武里府挽湄喃警察局轄區內發現一具女屍，屍體被塞在袋子裡，腫脹有傷口，初步判斷是被勒死。女屍被證實是金某。

4月2日，泰國警方召開聯合會議，分享掌握的資訊以及分配調查任務。目前掌握的資訊包括：金某是在3月8日才入境泰國到吞武里大學學習，入住學校宿舍；警方通過追查監控攝像頭，鎖定了3名綁匪的行蹤；警方到綁匪曾租住的聯排別墅進行搜查，警方猜測別墅內應該是綁匪殺害金某的地點。

泰國警方調查稱，3名綁匪均為「長相清秀」的青年，來自中國。他們在得知受害者金某的父親是音樂老師且家底殷實後，引誘受害者對其中一人產生感情。在受害者入泰留學後，3人策畫對其實施綁架案，同樣在3月初入境泰國，並租了別墅和車輛，最終實施犯罪，導致受害者死亡後倉皇逃竄。