蔡健雅將出席「屏東三大日音樂節」。（屏東縣政府提供）

徐懷鈺將出席「屏東三大日音樂節」（屏東縣政府提供）

繼張惠妹、五月天、大港開唱、台灣祭，創下高屏遊客人潮紀錄，「屏東三大日音樂節」也倒數登場！活動分為經典、文青、搖滾主題，將在屏東市縣立體育館前草地熱鬧開唱：4月7日邀來詹雯婷、徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁打頭陣；8日邀來金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、FEniX、Karencici、法蘭續唱、最後一天由盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋等天王天后豪華陣容，屆時輪番演出帶給樂迷最棒的音樂饗宴。

理想混蛋將再度登上屏東三大日演出！雞丁直呼：「上次來三大日音樂節，覺得這邊的歌迷好熱情，這次也很期待！」阿哲表示：「春天好像是整年的開始，好像在這個時候把事情好好的做好，今年就能過的很順利！」可沛想再去墾丁玩，也想去海生館；建廷以前有在大鵬灣騎腳踏車的回憶，稱當地風景很好。

理想混蛋期待與樂迷們同樂，他們預告：「第二次來屏東三大日，當然是要跟上一次不同，會為大家帶來滿滿不一樣的理想混蛋。」至於「好日子」的生活態度，雞丁分享：「套一首我們的歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，不管出太陽還是下雨，保持好心情就是好日子，有開心的事情就好好慶祝，就算沒什麼特別的事或遇到小窘境，也要吃些好吃的，讓自己提振一下！」可沛回應，「對我來說，過好日子就是規律的睡覺吃飯運動，做讓自己開心的事，與所愛的人相處，這樣就是最幸福的」。

蕭秉治上周才擔任五月天高雄演唱會嘉賓，挾帶高人氣接將著於三大日8號演出，搶先喊話：「春天是一年四季中最舒服的一個季節，很適合聽浪漫的情歌，很想跟大家一起在三大日的現場大合唱！」除了特別準備的快歌組曲之外，也會帶來能一起大合唱的浪漫情歌、新歌〈外人〉一定要一起唱！喜歡屏東萬巒豬腳，以前去演出很常吃；也很愛充滿陽光、海灘的墾丁。好日定義，他認為：「只要知足的過日子就是好日子。」

屏東三大日音樂節去年每天湧進超過3萬名粉絲，主辦單位提醒粉絲即早訂車票，4月8、9日兩天還有春天音樂市集，要讓民眾不只聽好歌，還能逛市集、嚐美食、體驗手作小物。