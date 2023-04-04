挖鼻孔是一種在生活中常見的行為，但若在公共場合進行會被讓人覺得不雅、令人反感，胸腔暨重症科醫師黃軒引述多項研究表示，挖鼻孔可能是過敏性鼻炎、內心疾病、空氣過濕或過乾，而要減少此一舉動的方法為環境保持適當濕度、心理治療等。他並提醒，頻繁的挖鼻孔可能導致鼻黏膜損傷、感染等，別把挖鼻孔當成日常生活的自然行為模式。

黃軒在其臉書粉專上表示，根據研究，人會挖鼻孔的原因有3個，第一為鼻腔內疾病，例如過敏性鼻炎，因為過敏性鼻炎患者會反覆發炎，導致鼻腔黏液反覆分泌，容易鼻塞或鼻腔內有異物感，讓患者不自覺地挖鼻孔。

其次為內心的疾病，例如焦慮、無聊也可能讓人挖鼻屎，有研究發現，當受試者進行單調無聊的工作時，例如盯著電腦一段時間後，人會不自覺地進行挖鼻孔等自我刺激行為。

最後則為室內空氣太濕或太乾，研究顯示，在中等濕度環境者的鼻腔黏液堆積較低，而低濕度和高濕度下者的堆積較高。

至於如何減少挖鼻孔的行為，黃軒表示，研究發現，定期用鼻腔洗滌器可減少鼻腔粘液堆積，進而減少挖鼻孔的行為；另可藉由心理治療降低焦慮感，來減少挖鼻孔的次數。此外，將濕度調到50%時，鼻腔黏液最少、最易被排出，進而減少挖鼻孔的頻率。