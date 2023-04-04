前總統馬英九今天(4日)下午參觀重慶抗戰遺址博物館時講了一個八卦：「陳納德其實很愛慕蔣夫人，這很多人都不知道吧？」(藍孝威攝)

作為中華民國抗日戰爭時的陪都，重慶寫滿抗戰的血淚回憶。前總統馬英九今天(4日)下午參觀重慶抗戰遺址博物館，這裡不僅曾是蔣介石當年在重慶的官邸，陸軍總司令何應欽、空軍總司令周至柔當時的寓所也在此處。蔣介石曾在此處召開過許多重要會議，如東亞聯合軍事會議等，大陸方面視為國共兩黨第二次合作的重要政治舞台，目前還保存國共聯合抗日的珍貴電文及新四軍的臂章等文物。

中國對日抗戰全面爆發後，國府遷都重慶，為了躲避日軍空襲火力，蔣介石侍從向重慶富商黃雲階買下黃山宅邸，修建了居所和防空洞。最初只有雲岫樓、松廳等建築，後來在方圓百里內興建兵營及其他住所，成為國府軍事、政治、外交中樞的重要場所。

重慶抗戰遺址博物館現存遺跡有：雲岫樓、松廳、草亭、孔園、松籟閣、雲峰樓、蓮青樓、望江亭、防空洞等15處。已對外開放展出的有雲岫樓（蔣介石官邸）、松廳（宋美齡別墅）、孔園（孔二小姐別墅）等多處遺跡。

蔣介石的官邸雲岫樓，位於黃山主峰，是一座中西式三層建築，四周圍陡峭山壁，下方建有防空洞，位於海拔550公尺高的密林中。要參觀首先要爬數百級樓梯，有講解員稱「七層高」。博物館內還展出蔣氏夫婦在渝時期的老照片，許多家具也是當年實物。目前展示包括蔣介石嘉勉朱德等人的電稿原件等珍貴史料，辦公室牆上還掛著蔣介石手書《堅苦卓絕》的複製品。

前總統馬英九今天(4日)下午參觀重慶抗戰遺址博物館，蔣介石的官邸雲岫樓是一座中西式三層建築。(藍孝威攝)

松廳又稱為宋美齡別墅，是重慶陪都時期，蔣宋美齡居住的地方，同樣位於黃山東側的雲峰樓，又稱為「國母樓」，是蔣介石為宋慶齡準備的寓所。「松廳」裡陳列的梳妝台、銅鏡和電話是修復後展出，門框上「松廳」兩個大字，為蔣介石親筆書寫。

馬英九在松廳看到宋美齡106歲華誕時，自己的題詞「福壽康寧」，由於現場掛的是複製件，他幽默跟解說員說：「你確定這是我寫的嗎？」引起哄堂大笑。

前總統馬英九今天(4日)下午參觀重慶抗戰遺址博物館，看到宋美齡106歲華誕時，自己的題詞「福壽康寧」複製件，幽默問解說員：「你確定這是我寫的嗎？」(藍孝威攝)

望江亭為八角攢尖頂單層設計，是整體建築群中唯一的景觀建築，從望江亭居高眺望，可見長江與嘉陵江交匯處，也能俯瞰重慶市區。1939年當重慶遭遇大轟炸期間，蔣介石及其空軍顧問美軍陳納德曾在此處目睹重慶被炸之慘狀，後來促成「飛虎隊」之組建，在二戰期間名揚中外。

馬英九提到，抗戰的時候日本人很惡劣，專攻平民轟炸，他更兩度表示，後來日本也得到報應。此外，馬英九在參觀孔園時講了一個八卦：「陳納德其實很愛慕蔣夫人，這很多人都不知道吧？」

前總統馬英九今天(4日)下午參觀重慶抗戰遺址博物館，提到重慶大轟炸時說，日本人很惡劣，專攻平民轟炸。(藍孝威攝)

在抗戰遺址博物館建築群中，有一所黃山小學，這是抗戰時期國府專門為安置抗戰陣亡將士遺孤興建的學校，原屋建築保存至今。

在黃山西坡上還有一處名為草亭的建築，原房頂採用進口茅草鋪蓋而成，隔熱保溫，冬暖夏涼。後因茅草腐朽，改以瓦片鋪設。草亭曾為蔣介石接待中外貴賓的場所，美國總統特使馬歇爾將軍1945年在重慶時下榻於此。