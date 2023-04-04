印度地質調查局（GSI）在查謨（Jammu）和克什米爾邦（Kashmir）的薩拉勒海馬納（Salal-Haimana）探得590萬噸鋰（Lithium）礦脈，作為全球第2大鋰生產國，智利希望與印度合作開發鋰價值鏈，智利外交部秘書長威奇（Alex Wetzig）表示，智利SQM公司可能會提供開採鋰的技術和相關科技，來幫助印度開發鋰資源，從而生產電動車、行動電腦和手機、平板等設備所需的鋰離子充電電池。威奇強調，智利曾協助過其他國家開發鋰產業，因此有意與印度合作開發鋰產業。
綜合戰略與國際研究中心（CSIS）報告和《印度快報》（Indiaexpress）3日報導，智利正在積極尋求與印度的廣泛貿易夥伴關係，包括貿易、技術、可再生能源、太空、採礦和教育等領域的合作。而目前印度所有鋰的需求皆仰賴從中國進口，跟智利進口或是技術將可能會是一個更好的選擇。
威奇向媒體表示：「目前我們有一個關於貨物貿易的協議。當然，我們希望通過在《全面經濟夥伴關係協定》（Comprehensive Economic Partnership Agreement）中增加服務和投資來改善我們的交流。我們正在努力與所有市場建立更好的關係，特別是在亞太地區。當然，印度是一個非常有趣的市場，因為它正在增長，潛在消費者的數量，」
根據華府智庫CSIS的報告來看，全球目前已探得8600萬噸礦儲備，而智利鋰儲量就高達960萬噸，約佔全球11%，由於該國全力開發，因此智利也發展出了全球第2大鋰生產商SQM，它渴望與印度政府合作開發鋰的價值鏈。
不過相關統計可能會再度變動，例如印度今年宣布探得590萬噸、伊朗宣布探得850萬噸的礦脈。
威奇談到，SQM過去曾跟澳洲合資了一間叫做Covalent的電池級鋰業者，因此，智利有能力幫助其他國家發展鋰工業的記錄，如果印度政府有興趣獲得智利公司在鋰方面的專業知識，智利抱持著開放的態度。
儘管在印度發現的鋰是礦物型的，與智利的鹽沼不同，但威奇說智利公司在技轉以進行其他類型的鋰礦開採方面不成問題，以澳洲的例子來說，他們也擁有礦物形式的鋰。
印度目前所有的鋰資源皆仰賴進口，來滿足國內消費，而中國大陸又是印度鋰原料和電池的主要來源。因此這項合作有機會降低印度對外的依賴程度。
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