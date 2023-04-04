印度地質調查局（GSI）在查謨（Jammu）和克什米爾邦（Kashmir）的薩拉勒海馬納（Salal-Haimana）探得590萬噸鋰（Lithium）礦脈，作為全球第2大鋰生產國，智利希望與印度合作開發鋰價值鏈，智利外交部秘書長威奇（Alex Wetzig）表示，智利SQM公司可能會提供開採鋰的技術和相關科技，來幫助印度開發鋰資源，從而生產電動車、行動電腦和手機、平板等設備所需的鋰離子充電電池。威奇強調，智利曾協助過其他國家開發鋰產業，因此有意與印度合作開發鋰產業。

綜合戰略與國際研究中心（CSIS）報告和《印度快報》（Indiaexpress）3日報導，智利正在積極尋求與印度的廣泛貿易夥伴關係，包括貿易、技術、可再生能源、太空、採礦和教育等領域的合作。而目前印度所有鋰的需求皆仰賴從中國進口，跟智利進口或是技術將可能會是一個更好的選擇。

威奇向媒體表示：「目前我們有一個關於貨物貿易的協議。當然，我們希望通過在《全面經濟夥伴關係協定》（Comprehensive Economic Partnership Agreement）中增加服務和投資來改善我們的交流。我們正在努力與所有市場建立更好的關係，特別是在亞太地區。當然，印度是一個非常有趣的市場，因為它正在增長，潛在消費者的數量，」

根據華府智庫CSIS的報告來看，全球目前已探得8600萬噸礦儲備，而智利鋰儲量就高達960萬噸，約佔全球11%，由於該國全力開發，因此智利也發展出了全球第2大鋰生產商SQM，它渴望與印度政府合作開發鋰的價值鏈。

Chile, the country endowed with most lithium reserves and home to SQM, the second largest global lithium producer, is keen to partner with India on tapping into the lithium value chain including extending technical expertise in exploiting lithium in J&K https://t.co/Hpccsnoddq — Aanchal Magazine (@AanchalMagazine) April 3, 2023

不過相關統計可能會再度變動，例如印度今年宣布探得590萬噸、伊朗宣布探得850萬噸的礦脈。

威奇談到，SQM過去曾跟澳洲合資了一間叫做Covalent的電池級鋰業者，因此，智利有能力幫助其他國家發展鋰工業的記錄，如果印度政府有興趣獲得智利公司在鋰方面的專業知識，智利抱持著開放的態度。

儘管在印度發現的鋰是礦物型的，與智利的鹽沼不同，但威奇說智利公司在技轉以進行其他類型的鋰礦開採方面不成問題，以澳洲的例子來說，他們也擁有礦物形式的鋰。

印度目前所有的鋰資源皆仰賴進口，來滿足國內消費，而中國大陸又是印度鋰原料和電池的主要來源。因此這項合作有機會降低印度對外的依賴程度。