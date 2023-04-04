前總統馬英九赴陸祭祖參訪交流，出乎意料屢創新猷，接連飆出中華民國、台灣總統、三民主義等關鍵字，甚至搬出中華民國憲法，喊出兩岸同屬中華民國。粉專「政客爽」發文驚呼，馬英九今(4日)又再度突破極限，解鎖金句「中華民國萬歲」，網友看了也直說：塔綠班要氣炸了吧？

馬英九赴陸之行跌破所有人眼鏡，參訪首日就令國人驚奇，講出中華民國、台灣總統等關鍵字，但綠營仍硬稱馬被矮化。沒想到馬英九繼續飆金句，2日說出「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

「馬英九再度突破極限！本日解鎖：中華民國萬歲。」政客爽今(4日)在臉書發文提到，馬英九前幾天解鎖的關鍵字及金句包括：中華民國、中華民國總統、前總統、民國112年、民國97年、民國101年、台灣總統、三民主義、五權憲法、兩岸同屬中華民國。

政客爽還強調：結果馬英九越講接待規格越高，事實證明一中各表實際上就是存在。

網友表示「說馬總統軟的賣台的，本身自己做不到，沒辦法去中國大陸跟他較量的，眼紅的才會酸他，從以前到現在都是這樣，馬總統加油！」、「民進黨不敢高呼，只敢搞內鬥，他們不配執政」、「馬英九不管做什麼説什麼塔綠班都能跳腳，自己沒本事做到只能氣噗噗，哈哈哈哈哈」、「明年馬英九出來選吧」、「請國民黨主席好好的把球接下來」、「塔綠班會氣炸，規格還尊榮級禮遇，台獨臉太腫了，太歡樂了」。

根據《中天新聞網》報導，馬英九4日下午到重慶抗戰遺址博物館參觀時，看見「仁安羌大捷」的史料時相當激動，主動向導覽員及隨行人員介紹進一步的細節，他說，「仁安羌大捷當時，新38師113團的團長劉放吾，是我湖南老鄉，他們把日本人趕走之後，進入英軍的營地，英軍的孩子看見以後，高呼『中國萬歲』，那次是非常精彩。」不過，因現場收音問題，媒體一度誤聽為「中華民國萬歲」。