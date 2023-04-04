精蟲的數量、活動力是成功受孕的關鍵之一，彰化博元婦產科舉辦第三屆「精子大賽」，日前結果出爐，由一名北漂的大四學生奪得冠軍，其精液每毫升有3.8億隻精蟲，歷屆以來數量最多，受封為「最強精主」，而該診所的院長蔡鋒博也不禁笑說：「生一個籃球隊，甚至棒球隊都沒有問題」。

彰化博元婦產科舉辦的「精子大賽」今年已邁入第三屆，第一屆冠軍是每毫升精子有2億精蟲，第二屆冠軍則是每毫升3億精蟲，未料一年比一年還要猛，今年冠軍的精蟲量達到每毫升3.8億隻，是該婦產科有史以來見過最多的數量。

診所院長蔡鋒博日前在YT頻道發布影片，透露這名「最強精主」是在台北讀書的大四學生，「戴著口罩也難掩帥氣，好像日本明星，有點像木村拓哉」，而蔡鋒博也親自將寫著「新好男人」的1萬元紅包，以及冠軍獎盃班發給他，笑說：「你的精子要生一個籃球隊，甚至棒球隊都沒有問題，真的是新好男人」。

泌尿科醫師程威銘曾表示，在替男性患者檢驗精子數量的時，發現精子數量有減少的趨勢，且有研究顯示，1970年代的男性每毫升的精蟲約有1億多，但2023年卻只剩4千多萬足足下降了50％，程威銘推測出5大原因，包括：「肥胖、抽菸喝酒、手機、性傳染病和環境汙染」，若想求子成功，建議規律運動、飲食均衡，並戒掉抽菸、喝酒，改掉手機放口袋、電腦放腿上的習慣。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。