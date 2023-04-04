蔡英文總統將於美國時間5日與美國眾議會議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，此舉激起中國駐洛杉磯總領事館聲明表示，身為美國第三號人物的麥卡錫無論以哪種「身份」與蔡會面，都被視作破壞中美三公報、傷害14億中國人民的情感。民眾黨立委張其祿對此表示，台海兩岸的問題解決必須基於相互承認、對等與尊嚴。

張其祿認為，台海兩岸的問題解決必須基於相互承認、對等與尊嚴，若中國對台僅有打壓及限縮台灣的國際空間，將使兩岸人心日遠、兩岸問題更為難解。

張其祿強調，中華民國台灣事實獨立存在，並非中國在國際上的打壓就能否認其主權存在。世界各民主國家亦不可能在中國壓力下即曲從中方無理要求，戰狼外交無法封鎖台灣，更無法封鎖民主世界對台灣的支持。

張其祿也說，前總統馬英九的「一中解釋」，需由中國大陸來回答能否接受，其前提是中國大陸必須承認中華民國的存續及兩岸分治的事實，中國大陸若不承認此一前提要件，則馬英九的論述亦只是一廂情願。