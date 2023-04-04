化名「唐澤貴洋」的陸籍張姓學生，曾多次假冒政府官員的名字寄送恐嚇信，3日總統府電子郵件信箱再次接獲恐嚇信，內容稱「4月4日要在兒童樂園隨機殺人」，並在YT上直播，警方根據犯嫌的行為模式鎖定張男，並加強捷運車站、北市兒童新樂園附近的維安工作。

張男曾在台灣唸書現已離境，有數10次的恐嚇紀錄，3日揚言要在兒童節當天，在捷運機場線台北站、環北站、新兒童樂園等處隨機殺人，署名「賴清德」寄電子郵件到總統府信箱，還揚言要直播，總統府人員收到信件後立刻轉由北市警局處理。

警方根據行為模式初判，張男多次利用他人的名字寄送恐嚇信，像是承辦案件的員警，或是在網路留言上回應的承辦人，張男會以承辦人名字發出恐嚇信，推測總統蔡英文出國訪問，又觸發他的敏感神經，接連發出恐嚇信件，藉以製造話題。

由於4日上午台北市長蔣萬安到兒童樂園參加活動，警方不敢大意，派出多名警力加強周邊維安，同時也追查電子信件的登錄檔，將循線比對釐清是否為境外IP。