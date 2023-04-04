星展銀行（台灣）接受花旗消金／財管業務進入倒數，主持合併大計的星展銀行（台灣）企業合併專案負責人黃思翰，4月1日正式出任星展銀行（台灣）總經理，將在長假結束、6日恢復正常上班時，完全主導業務整合的進程。

星展銀行（台灣）董事會通過黃思翰人事案並送金管會審核，2月10日金管銀外字第1120270063號函核准，4月1日新任生效，黃思翰出任星展銀行（台灣）總經理，接手升任為星展集團策略長的林鑫川職缺。

星展銀行表示，黃思翰為美國哥倫比亞大學理學碩士，於2004年加入星展成為儲備幹部，任職星展金融市場暨流動資金管理處，並於2019年成為星展集團金融機構部負責人。在他的領導下，金融機構業務在主要市場，包括新加坡、大中華區及英國均強勁成長。2022年4月，黃思翰轉調台灣，負責星展整併花旗在台消費金融業務的工作。

黃思翰在星展集團執行總裁高博德 2月中旬訪台時，首度與國內媒體見面。星展銀行表示，實際上黃思翰因職務關係，過去時常造訪台灣，對台灣的業務與營運策略相當熟稔，可望善用豐富的銀行經驗，專注於順利完成與花旗在台消金業務之合併，並帶領台灣團隊有效發揮營運綜效，拓展星展銀行（台灣）業務規模。

林鑫川、黃思翰以及多位一級主管，星展銀行（台灣）管理層以男性為多；而出售消金業務的花旗(台灣)銀行，據統計，將保留的企業金融業務，5個事業群負責人全數由女性出任，分別為總經理暨台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人，同時為亞太區企業金融事業群總裁的張聖心、商業金融群事業負責人余苑菱、金融事業群負責人馮淑儀、資財暨貿易金融事業群負責人程雯，以及證券服務處負責人汪曉琪，突顯兩家外銀的主管生態差異極大。