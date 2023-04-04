國立海科館兒童節舉辦多元活動，吸引許多大小朋友一起開心度過兒童節。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

為慶祝兒童節，國立海洋科技博物館推出全國12歲以下兒童免費參觀主題館及雙特展優惠。連假期間除了各樣多元的活動，海科館4日邀請國立臺灣戲曲學院京劇團演出，基隆市議會議長童子瑋也應邀出席，與孩子們一起同樂。

海科館表示，這次邀請臺灣戲曲學院京劇團演出的《尾大不掉的海馬捲捲》兒童戲曲，是以傳統戲曲的創新演釋結合海洋教育，透過劇情描述生活在自由之海的主角人物海馬捲捲在人類潛水客突然帶走珊瑚、海葵、和好朋友直直，同時也發現自己的尾巴上被套上了海洋垃圾後，開啟一段奇幻冒險旅程。

該劇是由楊儒强老師全新編劇，從小朋友的視角連結兒童的英雄情懷，讓大小朋友共感角色的困境，並與之一同脫困、突破、開闢新的生命可能，結合傳統與創新的內容，除了讓小朋友看見戲曲、看懂戲曲之外，更能將劇場特有的沉浸感帶入其中。

議長童子瑋致詞時指出，感謝國立臺灣戲曲學院京劇團，在傳統京劇藝術的基礎上融入海洋環保的概念。海洋教育、環境教育需要從小扎根。透過小朋友視角的體驗，除了讓小朋友看見戲曲、看懂戲曲之外，更能將戲劇劇場特有的沉浸感帶入其中，發揮劇場教育的重要功能。

童子瑋還說，4月除了是兒童月外，還有4月22日的「世界地球日」今天來看戲的大小朋友一定都喜愛海洋，基隆有山有海，有人文也有生態，以我們的城市規模，確實很適合作為一個台灣綠能環保、生態教育的示範城市，這也是我們未來會持續努力的目標。感謝海科館，提供一整個四月豐富的兒童環境教育活動，真的非常用心。

童子瑋表示，創造孩子的笑容與優質的學習環境，身為民意代表責無旁貸，市議會將來會攜手海科館與各藝術團體，共同為孩子打造一個永續、童樂、自由追夢的未來，讓基隆這座城市更具價值。