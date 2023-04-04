今（4）日是泰國眾議員政黨名單登記首日。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以泰國團結建國黨（United Thai Nation）總理候選人的身分，前往曼谷丁當區（Din Daeng）的市政廳，向選舉委員會登記中心，登記政黨候選人名單。

5月14日為泰國選舉日。除了帕拉育代表泰國團結建國黨到曼谷市政廳為選舉造勢之外，執政聯盟出席的大咖有，來自泰自豪黨（Bhumjaithai）的副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、民主黨（The Democrat）的副總理朱林（Jurin Laksanawisit）以及公民力量黨（Palang Pracharath）的副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）。

至於在野聯盟出席的人士，則包括代表前進黨（Move Forward）參選總理的皮塔（Pita Limjaroenrat），以及為泰黨（Pheu Thai）的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

阿努廷、朱林、普拉威和皮塔的名字都出現在政黨名單上，但帕拉育和貝東塔卻都沒有位列政黨名單上。

被問及為何不在為泰黨政黨名單上，擁有高人氣、懷孕八個月的泰國流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）小女兒貝東丹說，只要一個人所處的位置能夠對人民有用，那是最重要的；她補充說，憲法沒規定總理候選人一定要是政黨名單候選人，也沒規定總理候選人一定要有眾議員身分。