星期二清晨，孟加拉首都達卡的班哥巴薩市場(Bangabazar Market)發生大火，由於該市場以成衣服裝為主，易燃的衣料使得火勢猛烈，持續延燒6個小時才被控制。萬幸的是，火災時市場還未營業，因此目前還沒有人員傷亡的消息，但是大多數商家都心痛自己的心血毀於一旦。

美聯社報導，消防官員法魯克(Rafi Al Faruk)說，是在早上6 點 10分接到火災通知，立即動員47個單位的消防員全力灌救，直到6個小時後才被控制，但持續有許多餘火，目前尚不知火災是如何引起的。

許多店主心態崩潰，他們一直期望在本月晚些時候的開齋節，可以迎來生意興隆，但現在一切都沒了。有些趕到現場的店主試圖挽救，但火勢過於迅速，難以靠近而失敗了。

孟加拉的低廉勞動力，近幾年成為世界最大的成衣代工國，當然，生產過程難免出現些瑕疵品(俗稱的NG品)與過時品，這些不流入國際市場的成衣就在孟加拉內部流通，班哥巴薩市場許多店舖就是批量這些NG品的地方，成為孟加拉人們挑選衣服的去處。

但是安全監管與消防措施趕不上商場的擴張速度，孟加拉的商業經常發生火災，包括電線走火與燈泡引火都是主要原因。