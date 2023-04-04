許姓男子2021年3月透過網路臉書社團領養1隻黃色米克斯犬「阿肥」，卻因某一天跟女友吵架竟涉嫌拿棍棒活活將其打死，另還領養1隻黑色米克斯犬，竟用熱水淋燙害其全身7成面積嚴重燙傷、大量脫毛，台中檢方認為，許男沒好好愛護飼養還狠心虐殺，全案偵結將許依《動保法》起訴。

台中市檢警前年調查一件飼主虐殺寵物案件，1隻才剛被領養不久的黃色米克斯犬「阿肥」因為隨地便溺，即遭許姓飼主暴打，2021年3月間許因跟同居女友發生口角，許在一時氣憤下，竟當場持棍棒將領養不久的「阿肥」給活活打死。

許男狠下毒手後，接著就把「阿肥」遺體簡單用塑膠袋包裹再裝進麻布袋，快速丟棄住處附近的空地，後來被民眾發現報案，警方於同年11月間到許住家附近搜索，果然當場在該麻布袋內發現「阿肥」的遺體。

檢警另調查發現，許男在2021年4月間，也到彰化領養黑色米克斯犬、黃色米克斯犬各1隻，當天下午帶回家洗澡時，竟故意用熱水淋燙黑色米克斯犬「小黑」，造成「小黑」頭、背部、四肢及尾部都有2至3度燙傷，且大量脫毛，燒燙面積達70％。

檢方認為，許姓男子多次領養犬隻，不但沒有投入愛心飼養還狠心虐殺，甚至跟同居女友吵架，就將氣出在寵物身上，狠心持木棍打死棄置，甚至用熱水淋燙犬隻使其脫毛，手法故意，檢方問訊時，許男亦坦承犯行。

檢方並訊問許男同居女友證詞，查閱台中市動保處調查紀錄及許男領養紀錄、對話及獸醫報告等，認為許男有故意打死「阿肥」、用熱水淋燙「小黑」等犯行；依2個《動保法》第25條第1款之違反同法第5條規定故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌起訴。