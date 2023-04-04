一早就來等！陸民眾見馬英九興奮喊「太帥啦」 本人妙回「一句」逗樂全場 @ChinaTimes

前總統馬英九率學生訪問團一行，今（4）日上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜，追尋八年抗戰歷史遺跡，張自忠的孫子張慶成也陪同接待。沿途遇到重慶民眾，許多大媽看到馬英九英俊帥氣的臉龐，紛紛驚呼：「馬先生好帥！真的好帥！」而馬英九也妙回：「那怎麼辦呢？」再度讓大媽們開懷大笑。

馬英九今日在張自忠將軍烈士陵園聆聽導覽解說時，眼眶飽含淚水。參觀完館內陳列，馬英九來到戶外，在張自忠墓前獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘，此時馬英九忍不住從口袋中掏出手帕擦拭眼淚。除了原本司儀說的三鞠躬外，馬英九當場追加，自己喊還要再一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬，可見張自忠將軍在中國抗戰史中的貢獻和在馬英九心目中的份量。

馬英九今（4）日上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜，當地民眾聚集在馬路邊爭睹馬英九。（藍孝威攝）

祭拜張自忠將軍結束，馬英九離去前，在一張書籤上留下親筆簽名，致贈給張自忠的孫子張慶成。馬英九結束行程後，沿途碰到了許多重慶民眾，其中大媽群看到馬英九後紛紛高喊：「馬先生好帥！真的好帥！」馬英九聽到後便攤手笑回：「那怎麼辦呢？」此語也引發全場民眾哈哈大笑，氣氛非常熱烈。