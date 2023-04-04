西洋流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）與小13歲的山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚後，婚後卻發生多次脫序行為，引發外界關注，近期，她在個人社群上曬出與一名半裸男子熱舞的影片，且手中未見戒指，遭疑是婚姻生變。對此，她的丈夫也發聲了。

綜合外媒報導，有知情人士稱小甜甜布蘭妮與一名男子在波多黎各的一個小鎮度假，更被拍下兩人一同在星巴克點餐的畫面，且手上並未佩戴戒指。此外，小甜甜布蘭妮近日也在個人社群上曬出身穿比基尼，與一名半裸男子熱舞並互餵水果的影片，該則影片現已遭到刪除，但仍引發外界關注，雖然跳舞男子的身分是被證實是她的經紀人兼多年好友的凱德哈德森(音譯，Cade Hudson)，但仍掀起一陣關於她婚姻的討論。

NEW photos of Britney Spears spotted ordering Starbucks in Dorado, Puerto Rico!! ✨



PageSix is trying to make it seem like that guy is a “mystery man” when in reality, it’s her bodyguard 😭💀 pic.twitter.com/65GFnPrLB3 — 🌹 Britney Spears Updates 🌹 (@updatingspears) April 1, 2023

此外，由於小甜甜布蘭妮的丈夫山姆阿斯加利近期被拍到的畫面中，手上也未見戒指，使得婚變傳聞越演越烈。對此，具外媒《Page Six》報導，阿斯加利指出，近期會摘下戒指，與新作品的拍攝有關，而且沒在妻子身旁陪她度假也是因為工作，兩人的感情依舊穩定。

事實上，小甜甜布蘭妮相當喜愛在社群上曬出生活大小事。豈料，日前竟爆出「精神狀況堪憂」，更甚之被老公強行將她送醫的傳聞，讓她在IG上發文，稱：「居然瞎掰說我快死了，這合法嗎？夠了！」並在事後減少發文的頻率。

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