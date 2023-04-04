維生素和礦物質都是人體必不可少的重要營養素，然而有些營養素之間除了有加乘的效果，同時也要注意可能帶來互逆的問題，進而影響身體對這些營養素的吸收和利用。對此，台大生物產業學系講師洪泰雄表示，維生素D有助於促進鈣的吸收，然而一旦補過頭，沒補充足夠鈣質，也會加速骨質流失；至於維生素K則能將鈣質固定在骨骼上，防止過多流失，因此，這兩種維生素的共同作用對於骨骼健康非常重要。

洪泰雄在臉書粉專發文分享7種常見營養素之間的交互作用，足以影響身體對營養素的吸收和利用，甚至可能導致健康問題，千萬要格外注意。

▍維生素D和鈣

維生素D有助於促進鈣的吸收，從而有助於骨骼健康。如果身體缺乏維生素D，鈣的吸收可能會受到影響。

▍維生素C和鐵

維生素C可以幫助身體吸收非血紅素形式的鐵，並轉化為血紅素形式，進而幫助紅血球的形成。因此，如果飲食中含有豐富的維生素C，可能會更容易吸收鐵。但同時，高劑量的維生素C也會影響鐵的吸收，可能導致鐵過量，尤其是對於鐵吸收過多的人來說。

▍維生素B6和鎂

維生素B6和鎂都是有助於身體製造和調節神經傳導物質的營養素。這些營養素的缺乏可能會導致神經系統失調，所以這兩種營養素的共同作用對於神經系統的正常運作非常重要。

▍維生素K和維生素D

維生素D有助於促進鈣的吸收和利用，但同時也會增加鈣的流失；而維生素K則有助於把鈣固定在骨骼上，防止鈣過多流失。因此這兩種維生素的共同作用對於骨骼健康非常重要。

▍鉀和鈉

鉀和鈉是身體所需的電解質。鉀可以幫助減少鈉的影響，並且有助於維持血壓正常。如果身體攝入過多的鈉，可能會導致鉀不足，進而導致血壓上升和其他健康問題。因此鉀和鈉的攝入平衡對於身體健康非常重要。

▍維生素A和鈣

高劑量的維生素A可能會干擾鈣的吸收和利用，尤其是對於長期攝入高劑量維生素A的人來說。

▍鐵和鋅

鐵和鋅是身體所需的重要礦物質。高劑量的鋅可能會干擾鐵的吸收，導致鐵不足。